- Opera Nationala Romana din Iasi pune in vanzare astazi, la ora 12:00, biletele de intrare la spectacolele lunii viitoare. Prima reprezentatie va fi un recital dedicat Zilei Nationale a Romaniei, care va avea loc pe 1 decembrie, de la ora 18:30, in Sala Unirii - Cinema Victoria. Vor urma apoi opt evenimente…

- Opera Nationala Romana din Iasi programeaza in aceasta saptamana alte doua evenimente de marca ale lunii noiembrie. Acestea vor avea loc sambata si duminica, zile in care publicul va putea urmari, cu distributii diferite, „Lucia di Lammermoor", de Gaetano Donizetti, in regia celebrului Andrei Serban.…

- Opera Nationala Romana din Iasi se pregateste de sarbatoare. Pe 3 noiembrie se implinesc 66 de ani de la prima reprezentatie gazduita de teatrul liric iesean. Pentru a marca aniversarea, Opera Iasi programeaza joi spectacolul „Tosca", care s-a jucat si pe 3 noiembrie 1956, cand a avut loc primul eveniment…

- Opera Nationala Romana din Iasi a pus in vanzare, in aceasta saptamana, biletele de intrare la evenimentele de luna viitoare, cand se marcheaza 66 de ani de la infiintarea teatrului liric iesean. Spectacolul aniversar ‘Tosca’, de Giacomo Puccini, prezentat in dubla reprezentatie, pe 3 si 4 noiembrie,…

- Opera Nationala Romana din Iasi a pus in vanzare, in aceasta saptamana, biletele de intrare la evenimentele de luna viitoare. Spectacolul aniversar „Tosca", de Giacomo Puccini, prezentat in dubla reprezentatie, pe 3 si 4 noiembrie, deschide luna noiembrie. In ultima perioada, teatrul liric iesean programeaza…

- Opera Nationala Romana din Iasi a pus in vanzare, in aceasta saptamana, biletele de intrare la spectacolele lunii octombrie. Prima reprezentatie a lunii viitoare, „Un ballo in maschera", de Giuseppe Verdi, care a avut premiera stagiunea trecuta, va avea loc pe 12 octombrie. Doua zile mai tarziu, de…

Corul de copii „Irmisa" din localitatea georgiana Ude, locul de naștere al Sfantului Antim Ivireanul, va susține un concert la Ramnicu-Valcea, pe 27 septembrie.

- Opera Nationala Romana din Iasi programeaza duminica primul spectacol de opera din stagiunea 2022-2023. De la ora 18:30, in Sala Mare, publicul va putea urmari „Les pecheurs de perles", de Georges Bizet. Evenimentul prilejuieste debutul managerului interimar al teatrului liric iesean, Andrei Fermesanu,…