- Peste 100 de zile, americanii vor fi chemați din nou la urne pentru midterms, adica alegerile de la jumatatea mandatului care permit reinnoirea Camerei Reprezentanților, dar și a unei treimi din cele 100 de locuri din Senat. Acest scrutin va fi unul delicat pentru Joe Biden, a carui popularitate este…

- Presedintele Klaus Iohannis ”erodeaza democratia pluralista din Romania”, arata o analiza realizata de specialistii think tank-ului britanic Oxford Analytica. Acestia apreciaza ca intoarcerea sefului de stat catre armata si servicii „ridica ingrijorari cu privire la viitorul democratiei din Romania”,…

- Moneda europeana, care a intrat in circulatie in ianuarie 2002, a valorat miercuri, pentru o perioada scurta de timp, mai putin de un dolar, o situatie nemaiintalnita in ultimii aproape 20 de ani, transmite Reuters. Rationalizarea gazelor si o posibila recesiune sunt principalele motive pentru care…

- Obiectivul USR este sa devina principala forța intr-o coaliție de guvernare dupa 2024, declara la RFI președintele ales al formațiunii, Catalin Drula, care precizeaza ca prioritatea acum este consolidarea partidului. El se arata convins ca ”PSD va fugi de la guvernare” și ”va lasa in urma potopul”.…

- Prețul aurului negru și-a accelerat marți prabușirea, deoarece temerile legate de o recesiune in țarile consumatoare de țiței, care ar putea distruge cererea, au depașit ingrijorarile legate de intreruperile de aprovizionare, potrivit AFP.

- Selecționata tricolora a fost, invinsa, marți seara, la București, cu scorul de 3-0, de formația Muntenegrului, intr-o partida din grupa C a diviziei secunde a Ligii Națiunilor. Este cea de-a treia infrangere suferita de echipa țarii noastre, dupa cele cu Muntenegrul, de la Podgorica, 0-2 și cu Bosnia-Herțegovina,…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a declarat ca planul prevede introducerea cu succes a monedei euro si intrarea Bulgariei in zona euro de la 1 ianuarie 2024. Kiril Petkov: „Acesta este un punct de plecare important pentru Bulgaria si dezvoltarea sa viitoare si un punct de plecare pentru intrarea in zona…