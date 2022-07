Stiri pe aceeasi tema

- In discursul sustinut vineri, 1 iulie, la receptia organizata de Ambasada SUA in Romania cu prilejul Zilei Independentei Statelor Unite, Nicolae Ciuca a salutat decizia autoritatilor americane de a suplimenta prezenta trupelor militare, in tara noastra , cu inca 5.000 de soldați, relateaza agenția News.ro…

- David Muniz, insarcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti, a declarat, vineri, la receptia de Ziua Independentei, ca „Romania lasa o amprenta pozitiva asupra lumii”, amintind in acest sens reactia fata de refugiatii din Ucraina si pozitia de la recentul Summit NATO de la Madrid,…

- Statele Unite iși vor spori prezența militara in Europa, a declarat președintele Joe Biden la summitul NATO de la Madrid, ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina. Printre masurile anunțate este și prezența a unei brigazi de 5.000 de militari in Romania.

- Statele Unite au anunțat ca vor furniza Ucrainei sisteme avansate de lansatoare de rachete, dar cer asigurari ca acestea nu vor fi folosite pentru a lovi teritoriul Rusiei. Armele le vor permite ucrainenilor sa loveasca cu mai multa precizie ținte cheie de pe campul de lupta, a scris Joe Biden in New…

- Acordul de cooperare in domeniul militar dintre Romania si Portugalia reprezinta baza pe care se pot dezvolta in continuare relatiile bilaterale in domeniul apararii, a declarat joi prim-ministrul Nicolae Ciuca. In contextul vizitei de lucru efectuate la Bucuresti de premierul Portugaliei, Antonio Costa,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut declarații de presa la finalul vizitei la Spitalul Clinic Colentina din București.Klaus Iohannis a vorbit despre inflația din țara și prețurile tot mai mari. Iohannis susține ca vinovat este președintele Rusiei, Vladimir Putin, avand in vedere ca a atacat…

- Soția președintelui Joe Biden se va intalni vineri cu membri ai serviciului militar american la baza aeriana Mihail Kogalniceau.Dupa aceasta intalnire Jill Biden se va deplasa la București pentru a se intalni, sambata, cu oficiali ai Guvernului roman, cu personalul ambasadei SUA, cu lucratori din domeniul…

- Duminica, sarbatorita ca Ziua Mamei in Statele Unite, Biden se va intalni cu mame și copii ucraineni care au fost forțați sa iși paraseasca locuințele din cauza razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, a precizat biroul ei.Soția președintelui Joe Biden se va intalni pe 6 mai cu membri ai serviciului militar…