Stiri pe aceeasi tema

- Este extrem de trist pentru ideea care a animat ceea ce a fost candva Uniunea Salvați Romania ca unica voce din județ a acestei formațiuni politice sa aparțina lui Irinel Cirstea, groparul organizației județene a partidului condus acum de Catalin Drula. Cel care a reușit performanța sa arunce organizația…

- In primavara acestui an, gestionarii fondurilor cinegetice din judetul Buzau au realizat actiuni de monitorizare și estimare a efectivelor de animale salbatice din speciile strict protejate: urs brun, lup, ras și pisica salbatica. Rezultatele acestor actiuni, efectuate in perioada aprilie-mai, au fost…

- Dupa doua amanari inregistrate in aceeași saptamana din lipsa tabletelor care necesitau actualizare, luni, 6 iunie, la Buzau a inceput recensamantul fața in fața. Recensamantul Populației și Locuințelor iși consuma, astfel, ultima etapa, cea a recenzarii fața in fața, prin intermediul recenzorilor.…

- De-a lungul anilor scurși de la revoluție incoace, politicieni de toate rangurile și-au facut un titlu de glorie in a-și exprima trairile fața de cea de-a patra putere din stat. Mai precis fața de reprezentanții ei, ziariștii. De la „mai animalule” al lui Ion Iliescu și „țiganca impuțita” ori „gaozarule”…

- Cecilia Petrescu, custode al Muzeului Timpul Omului ne povestește cum a fost sarbatorit buzoianul Gica Baciu la implinirea frumoasei varste de 100 de ani. „Azi la Valea Gradinii din comuna Manzalești, intr-un decor de basm și intre oameni de omenie, l-am sarbatorit, la cei 100 de ani, pe nenea Gica…

- Ministerul Apararii Naționale continua recrutarea pentru posturile de soldat gradat profesionist, anunța Centrul Militar Județean (CMJ) prin Biroul Informare–Recrutare, structura specializata in domeniu a Ministerului Apararii Naționale care se ocupa de promovarea profesiei militare și recrutarea (inscrierea)…

- Senatorul liberal Vlad Pufu i-a adresat o intrebare ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, in plenul camerei superioare a Parlamentului, solicitandu-i acestuia sa ii comunice daca se are in vedere modificarea standardelor care prevad o alocare de 700 de elevi la un psihopedagog, in vigoare in acest…

- Accident grav, cu patru raniți, in Depresiunea Cislaului. Conform Poliției, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Buzau catre Brașov, o tanara in varsta de 21 de ani, din Buzau, a pierdut controlul volanului, a ieșit in afara parții carosabile și a lovit un copac. Accidentul s-a soldat cu ranirea…