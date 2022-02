Recensământ 2022: ZI LIBERĂ pentru autorecenzare online. Când vor beneficia românii de liber de la serviciu Recensamant 2022: ZI LIBERA pentru autorecenzare online. Cand vor beneficia romanii de liber de la serviciu Persoanele salariate care participa la Recensamantul desfașurat in acest an, prin autorecenzare online, au dreptul la o zi libera de la serviciu. Aceasta etapa se va desfașura in perioada 14 martie – 15 mai. Reglementarea zilei libere pentru autorecenzare online a fost facuta prin OUG 19/2020. Recensamantul ar fi trebuit sa se desfașoare anul trecut, […] Citește Recensamant 2022: ZI LIBERA pentru autorecenzare online. Cand vor beneficia romanii de liber de la serviciu in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

