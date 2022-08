Recensământ 2022. Incertitudini S-a incheiat si faza de recenzare a recensamantului actual. De pe 1 august, RPL 2022 a intrat intr-o etapa in care specialistii trebuie sa aduca corectii datelor obtinute in vederea stabilirii rezultatelor finale si a repartitiei cat mai aproape de realitate a populatiei la nivelul UAT-urilor locale si judetelor. In functie de cifra reper, cea a populatiei estimate a Romaniei la 1 decembrie 2021 (aproximativ 18,922 milioane de persoane, conform Institutului National de Statistica) la care s-au raportat procentual numarul de autorecenzati si recenzati, stam surprinzator de bine la nivel national.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

