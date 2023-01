Stiri pe aceeasi tema

Politicienii romani le cer autoritatilor din Ucraina sa modifice legea minoritatilor nationale, adoptata recent, care afecteaza comunitatea romaneasca, in special in privinta folosirii limbii materne si a dreptului de a-si manifesta religia, informeaza Rador.

Autoritatile din Bulgaria au reținut 70 de presupusi de migranți ilegali aflati intr-un autobuz, intr-o parcare de pe o autostrada din apropierea orașului Sliven și i-au transportat de urgența pe unii dintre ei la spital, din cauza starii de epuizare in care se aflau, a anunțat biroul regional de…

Fortele ucrainene au lichidat 400 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul soldaților ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 83.110 - potrivit unui raport publicat, joi, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei redat de Rador.

Judecatoria din Lenti (Ungaria) a condamnat la mai multi ani de inchisoare si la expulzare cinci barbati, cetateni romani, dupa un jaf ca in filme, a informat, scrie agenția MTI, potrivit Rador.

Curtea Constituționala a Romaniei (CCR ) a decis ca legile Justiției promovate de majoritatea parlamentara PSD-PNL-UDMR sunt constituționale. Potrivit unor surse, judecatorii au facut o serie de recomandari, pe care urmeaza sa le detalieze in motivare, aflam dintr-un material Europa Libera, citat…

Ministerul de Externe avertizeaza cetațenii romani care se afla in Belgia ca miercuri este programata o greva generala in numeroase sectoare de activitate, context in care sunt posibile perturbari din activitatea aeroporturilor și a mijloacelor de transport public, anunța Rador.

Ne așteapta o iarna grea in ceea ce privește virusul gripal, informeaza Rador.