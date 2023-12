Realme GT5 Pro este un OnePlus 12 mai ieftin, cu design mai atrăgător De cațiva ani deja, Realme lanseaza flagship-uri care se apropie foarte mult de cele de la Oppo și OnePlus in materie de specificații și capabilitați. Niciunul nu s-a apropiat insa atat de mult pana acum precum GT5 Pro, un telefon care este echipat cu unele dintre cele mai performante componente din piața. De altfel, GT5 Pro pare ca folosește un display similar cu cel de pe OnePlus 12 și aduce pe dispozitivele Realme și incarcare wireless, ceva ce nu prea vedeam in trecut. GT5 Pro imprumuta majoritatea specificațiilor importante de la „fratele” sau premium Realme GT5 Pro pare sa fie un OnePlus… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro



