Realizare istorică! Gaură neagră, creată cu succes într-un laborator Inca din 1974, astrofizicianul era convins ca supermasivele puturi gravitationale care distrug chiar si stelele ce ajung prea aproape de ele nu sunt atat de „negre” precum se spune. Intrucat niciun astronom nu a putut sa observe radiatia Hawking, iar manifestarile naturale ale acesteia sunt, practic, imposibil de detectat, ipoteza a ramas neverificata. Pana acum. Complimentul pe care l-a primit Șoșoaca din partea unuia dintre cei mai ravniți burlaci ai Romaniei Gaura neagra miniaturala generata in condiții de laborator este alcatuita dintr-un flux de gaz format din aproximativ 8.000… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

