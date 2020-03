Reality show-ul Mireasa a inceput totusi, in plina carantina Reality show-ul Mireasa a inceput totusi, in plina carantina O multime de emisiuni si productii de televiziune si-au oprit filmarile pe perioada pandemiei de Coronavirus. La fel trebuia sa se intample si cu reality show-ul Mireasa de la Antena 1. Postul tv anuntase amanarea inceperii sale, insa iata ca lucrurile s-au schimbat. Mai exact, emisiunea Mireasa, prezentata de Diana Dumitrescu, a inceput la Antena 1. Reality show-ul matrimonial va fi difuzat de luni pana vineri de la ora 14:00, dar si sambata, de la ora 17:00. Vezi aceasta postare pe Instagram Inainte de editia de azi! Styled by… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

