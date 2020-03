Real Madrid se implica in lupta contra COVID-19. Oficialii gruparii iberice au decis sa puna stadionul "Santiago Bernabeu" la dispoziția autoritaților.Celebra arena din capitala Spaniei va oferi spații pentru stocarea unor echipamente medicale. Anunțul a fost facut pe al ”galacticilor”."Santiago Bernabeu va oferi spațiu pentru stocarea donațiilor de echipamente medicale necesare in lupta contra pandemiei. Acestea vor ajunge la autoritațile sanitare conduse de guvernul spaniol, astfel incat ele sa fie distribuite in cel mai eficient mod posibil.Real Madrid va permite organizațiilor sau companiilor,…