Real Madrid s-a impus in vața celor de la Liverpool, 1-0, grație golului marcat de Benzema. In timp ce Napoli a invins-o pe Frankfurt, 3-0, golurile fiind marcate de Osimhen (doua goluri) și Zielinski. Cele opt echipe calificate in sferturile Champions League sunt: Manchester City, Benfica, Real Madrid, AC Milan, Napoli, Chelsea, Inter și Bayern. […] The post Real Madrid – Liverpool 1-0 și Napoli – Frankfurt 3-0. Benzema a adus victoria pe Bernabeu! Osimhen a inscris o „dubla”. Real și Napoli, calificate in sferturile Champions League appeared first on Antena Sport .