Real Madrid a remizat cu Club America. Karim Benzema, gol superb (VIDEO)

- Golgheterul francez Karim Benzema a marcat in primul sau meci disputat pentru Real Madrid dupa vacanta estivala, marti seara in amicalul cu echipa mexicana Club America, incheiat la egalitate, 2-2, pe stadionul Oracle Park din San Francisco (California), potrivit Agerpres.Benzema, considerat favorit…

- Real Madrid a remizat, scor 2-2, miercuri, contra echipei mexicane Club America. Karim Benzema, aflat la primul sau meci din presezon, a inscris cu o execuție superba perfect plasata in poarta adversarilor.

- de Gigi Stancu, Superbet Zvonistica pe piața transferurilor de jucatori ramane cea mai interesanta parte din intersezon, in lipsa unor evenimente fotbalistice majore. Vara aceasta a fost una foarte fierbinte, cu Haaland ajuns la City, Pogba aproape revenit la Juventus, Bale desparțit de Real Madrid…

- Azi, incepand cu ora 19:00, la Cluj va avea loc meciul de retragere al lui Adrian Mutu in cadrul Sports Festival. Fața in fața vor fi o echipa formata din ex-fotbaliști romani și una compusa din staruri internaționale. UPDATE, ora 13:30. Fabio Cannavaro: „Romanii sunt asemanatori cu italienii” Fabio…

- Real Madrid si Liverpool s-au intalnit aseara in ceea ce a fost un nou episod al finalelor UEFA Champions League. Pe un "Stade de France" plin pana la refuz cele doua formatii aveau sa faca un spectacol total. Partida, care a inceput cu aproximativ jumatate de ora intarziere din cauza unor incidente…

- Real Madrid s-a impus in finala cu Liverpool, 1-0, gol Vinicius, și a caștigat a 14-a finala din istoria clubului. 7 jucatori ai Realului au ajuns la a 5-a Liga: Gareth Bale, Karim Benzema, Dani Carvajal, Marcelo, Modric și Nacho. Putea fi și Isco, dar acesta nu a evoluat niciun minut in acest sezon…

- Liverpool - Real Madrid » Karim Benzema a marcat in minutul 43, dar reușita a fost anulata pentru ofsaid. Benzema a primit in careu de la Carvajal, l-a driblat pe Robertson și a ezitat in fața lui Alisson. Francezul a pasat inapoi, Valverde a incercat sa șuteze, dar a fost blocat. Mingea a fost deviata…

- Eden Hazard (31 de ani) a avut un nou sezon sub așteptari, evoluand foarte puțin pentru Real Madrid. Chiar și așa, belgianul spune ca a depașit toate problemele de ordin medical și este pregatit sa iși ajute clubul in marea finala din Liga Campionilor. Meciul Liverpool - Real Madrid, finala Ligii Campionilor…