Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Un antreprenor din București, șocat de prețul unei gogoașe ungurești coapte in ulei, de la Targul de Craciun din Cluj/ La Sibiu e mai ieftin și mai bun/Prețurile acestea vin din lacomia unor oameni care paraziteaza aceste evenimente, cred alți vizitatori at Info real.

- Prețurile piparate din „orașul de 5 stele”, Cluj-Napoca, nu-i mai impresioneaza prea mult pe localnici. Insa, par de neexplicat pentru turiștii care vor sa descopere orașul din inima Transilvaniei. Un antreprenor din București a decis sa viziteze Targul de Craciun din Cluj in aceste zile și a ramas…

- Bucurestenii se pot bucura de sarbatorile de iarna si la Targul de Craciun din Parcul Drumul Taberei, care s-a deschis vineri seara, organizat in parteneriat cu Untold. La deschidere, mii de oameni s-au bucurat de un spectaculos foc de artificii. Cea mai mare perdea luminoasa din Romania Cea mai mare…

- Targul de Craciun incepe vineri, 18 noiembrie, in Piața Unirii din Cluj și va ramane deschis pana in ultima zi din an. Organizatorii anunța ca vor monta panouri solare pe casuțe pentru reducerea consumului de energie.

- Targul de Craciun din București este in pericol, asta pentru ca la licitația lansata de Primaria Capitalei, prin ARCUB, nu s-a inscris niciun partener al evenimentului. Practic, toți potențialii investitori fug de Primaria Capitalei, iar Targul de Craciun risca sa nu se desfașoare la fel ca in alți…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic, incepand cu data de 3 octombrie, un set de monetarie cu tema 150 de ani de la inaugurarea Garii de Nord, potrivit unui comunicat al bancii centrale. Setul de monetarie va contine monedele romanesti aflate in circulatie, cu valoare nominala…

- Un barbat a distrus șase aparate de tip „slot machine” intr-o sala de jocuri de noroc și pariuri din Capitala. Polițiștii au inceput o ancheta penala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Dupa 7 ani de cand a fost stabilit prețul de 2 lei pe calatorie, odata cu extinderea transportului catre zona metropolitana dar și din cauza scumpirii costurilor cu carburanții și consumabilele, un bilet de autobuz va costa 2,5 lei. Prețul e valabil de joi, 1 septembrie. Chiar și cu aceasta majorare,…