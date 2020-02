Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul condus de Ludovic Orban a picat in Parlament, ca urmare a moțiunii de cenzura introduse de PSD și UDMR, dar susținuta de Pro Romania și o parte din ALDE. Conform numaratorii votul a fost: 261 pentru. Potrivit procedurii parlamentare, o motiune de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime…

- Astazi s a votat motiunea de cenzura pentru demiterea guvernului.S au numarat voturile iar 261 de parlamentari au votat motiunea de cenzura. 139 de parlamentari au votat impotriva. Nu au fost abtineri.Senatorul PNL, Camen Harau, a votat impotriva Guvernului Orban. Parlamentarii constanteni Ion Stelian…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, anunta ca Pro Romania va initia o motiune de cenzura imediat ce Guvernul va adopta ”OUG prin care se privatizeaza banii dati de romani sistemului de sanatate

- PSD nu trebuie sa revina la guvernare în urmatoarea perioada de timp, chiar si daca o motiune de cenzura va fi votata în Parlament, iar Cabinetul Orban va fi demis, a declarat, luni, secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu, citat de Mediafax.Întrebat de ce PSD nu vrea…

- PSD nu trebuie sa revina la guvernare in urmatoarea perioada de timp, chiar si daca o motiune de cenzura va fi votata in Parlament, iar Cabinetul Orban va fi demis, a declarat, luni, secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu. Intrebat de ce PSD nu vrea sa revina la guvernare in cazul…

- PNL va demara in perioada urmatoare procedura de alegeri anticipate, in primul rand prin fortarea depunerii unei motiuni de cenzura, de catre PSD, la adresa Guvernului Orban, au declarat pentru Libertatea surse din partid. Premierul Ludovic Orban discuta, luni, cu Dacian Ciolos. Lucrurile se vor intampla,…

- Executivul de la Chisinau, condus de Maia Sandu, a fost demis astazi de Parlament printr-o motiune de cenzura, adoptata cu 63 de voturi. Caderea guvernului intervine la doar cinci luni de cand...