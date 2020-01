Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, luni seara, ca Primaria Capitalei poate fi castigata de catre candidatul PNL, avand in vedere increderea de care, spune aceasta, se bucura partidul in randul bucurestenilor, anunța AGERPRES."Noi, in momentul de fata, plecam de la premisa, la oamenii…

- Mutare bomba in Timiș. Primarul Timișoarei s-a impus in Guvernul Orban și și-a numit unul din consilierii personali in funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii. Este vorba despre Catalin Iapa, cel care, la fiecare conferința de presa, ii monta primarului Timișoarei stick-ul cu ajutorul…

- Romania se afla in prezent in situatia in care asteapta verdictul in privinta poluarii din Bucuresti, ceea ce inseamna o amenda cuprinsa intre 100.000 si 400.000 de euro pana va reusi sa ajunga sa aiba zile fara depasiri, a anuntat, luni seara, la Digi 24, ministrul Mediului, Costel Alexe, potrivit…

- Dupa ce prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a anuntat ca alegerile parlamentare anticipate ar putea avea loc in luna aprilie, iar PMP sustine acest demers, Traian Basescu ii da acestuia planurile peste cap, afirmand ca Romania nu are nevoie de instabilitate politica in acest moment. "Anticipatele…

- Fostul președinte Traian Basescu a prezentat duminica seara, la Romania TV, lista candidaților PMP la primariile celor 6 sectoare din București dar și la Primaria Capitalei și a precizat ca fiecare din candidați are peste 10% in sondaje și „e o echipa care se bate cu orice partid de 30%”:Primaria…

- Fostul consilier prezidențial și expert in securitate naționala din Romania, Iulian Fota, susține ca odata cu instalarea președintelui Romaniei pentru un al doilea mandat, ar trebui acordata o atenție speciala situației din Republica Moldova.

- Sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis a declarat duminica, dupa ce a votat, ca este optimista si ca este o zi foarte importanta, de aceea este foarte important sa vina toti romanii la vot. "Este o zi foarte importanta astazi. Am votat pentru Romania normala si va invit pe…

- Un cutremur mare a avut loc azi dimineata in Romania, la ora 04:32 (ora locala a Romaniei), in zona seismica Vrancea. In ziua de 29 Octombrie 2019 s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3.4, la adancimea de 170km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 65km E de Brasov, 93km N de Ploiesti,…