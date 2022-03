Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 26 WTA si cap de serie numarul 24, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Sorana Cirstea, locul 27 WTA si cap de serie numarul 26. Cele mai bune jucatoare romane s-au infruntat,…

- Simona Halep a declarat, dupa victoria impotriva Soranei Cirstea, ca ii este greu de fiecare data cand joaca impotriva unei romance, dar trateaza meciul ca pe unul normal si astfel reuseste sa se impuna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Simona Halep (30 de ani, 26 WTA) a invins-o pe Sorana Cirstea (31 de ani, 27 WTA), scor 6-1, 6-4, și s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells. Dubla campioana de Grand Slam a sarbatorit in stil mare victoria. Simona Halep a controlat disputa cu Sorana Cirstea, și-a pastrat…

- Simona Halep (30 de ani, 26 WTA) a invins-o pe Sorana Cirstea (31 de ani, 27 WTA), scor 6-1, 6-4, și s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells. Mai intai, Simona a ținut sa spuna cat de bine se simte la Indian Wells: „Pentru mine, acest loc e ca acasa. E o placere, o mare…

- Simona Halep și Sorana Cirstea se intalnesc in optimile Indian Wells. Cele doua jucatoare din Romania și-au asigurat prezența in turul 4 al competiției WTA 1000 din California. Așa se face ca Halep și Cirstea se vor afla fața in fața. in primul meci direct dupa 12 ani. Aflate intr-o rivalitate de la…

- Ziua de luni a inceput cum nu se poate mai bine pentru tenisul romanesc. Simona Halep si Sorana Cirstea s-au calificat la simplu in optimile de finala, in timp ce Begu si Niculescu au obtinut victoria la dublu in optimile de finala de la Indian Wells.

- Barbora Krejcikova (26 de ani, 2 WTA), jucatoare care era favorita principala de la Indian Wells, s-a retras din turneul californian din cauza unei accidentari la cot. „Sunt foarte trista si dezamagita sa ma retrag de la BNP Paribas Open”, a anunțat Krejcikova, campioana la Roland Garros in urma cu…

- Turneul de tenis BNP Paris Open 2022 de la Indian Wells se apropie din ce in ce mai mult, iar competiția feminina se anunța a fi una foarte puternica, la care vor participa toate jucatoarele de top, inclusiv Ashleigh Barty, dar și 5 jucatoare din Romania, in frunte cu Simona Halep și Sorana Cirstea,…