- Centrul plutitor din Mahmudia pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati, la inaugurarea caruia șapte persoane au taiat panglica in același timp, printre ele aflandu-se și ministrul Muncii, Raluca Turcan, a inceput sa ia apa și s-a scufundat pe o parte. Inaugurarea a avut loc in urma cu mai puțin de…

