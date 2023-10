Stiri pe aceeasi tema

- Aviatia israeliana lanseaza in continuare atacuri impotriva obiectivelor Hamas din Fasia Gaza, informeaza Rador Radio Romania.La caderea nopții, armata israeliana a anuntat ca este implicata in continuare in confruntari armate cu militantii palestinieni care s-au infiltrat in orasele israeliene.…

- Joe Biden sprijina Israelul in lupta impotriva gruparii teroriste Hamas. Liderul american a avut un apel telefonic cu Benjamin Netanyahu, premierul statului afectat de razboi, aratandu-și intenția de ajutor.

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a afirmat sambata angajamentul Statelor Unite de a sustine Israelul in urma atacului masiv lansat asupra sa de miscarea islamista palestiniana Hamas.

- Israelul si Fasia Gaza au intrat din nou in razboi sambata, dupa ce aripa militara a miscarii islamiste palestiniene Hamas a lansat o ofensiva surpriza, lansand mii de rachete si infiltrand luptatori pe teritoriul israelian pe uscat, pe mare si pe calea aerului, relateaza AFP si DPA.

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, intr-un asalt surpriza care a combinat luptatori inarmați care au traversat gardul de demarcație cu un baraj masiv de rachete lansate din Fașia Gaza. Sirenele de avertizare au rasunat in sudul și centrul Israelului,…

- Premierul de la Chișinau a anunțat ca statul sau este solidar cu Israel, dupa ce mișcarea islamista Hamas a lansat cel mai mare atac cu rachete din ultimii ani, subliniind ca violența brutala impotriva civililor nevinovați trebuie sa inceteze.

- Trupele israeliene s-au angajat in lupte la sol "in mai multe locuri in jurul Fasiei Gaza" impotriva combatantilor ce s-au infiltrat "cu ajutorul unor parapante" pe mare si pe uscat, potrivit purtatorului de cuvant al armatei israeliene, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "In acest moment, suntem…

- Uniunea Europeana (UE) condamna „fara echivoc” atacurile declanșate de „teroriștii” din Hamas si isi exprima „solidaritatea cu Israelul”. Franța și Germania și-au anunțat de asemenea solidaritatea cu Israelul, unde sute de persoane au fost ranite deja in operațiunea „Potopul Al-Aqsa”.