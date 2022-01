Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat și ex-secretar general al Partidului Democrat, Constantin Botnari, poreclit „Borsetka”, anunțat in cautare internaționala prin intermediul Interpol in luna decembrie, cere sa fie cercetat in Marea Britanie. Acesta a venit cu un mesaj video in care susține ca ceea ce se petrece in privința…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a formulat o noua invinuire in privința lui Vladimir Plahotniuc, intr-un dosar privind depașirea atribuțiilor de serviciu și fals in acte publice, comise in iunie 2019.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a formulat o noua invinuire in privința lui Vladimir Plahotniuc, intr-un dosar privind depașirea atribuțiilor de serviciu și fals in acte publice, comise in iunie 2019.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmarirea penala și urmeaza sa trimita in judecata unul din dosarele penale denumite generic „frauda bancara a mijloacelor banești garantate de stat”, in privința administratorului special al Unibank, care…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale a reluat dosarul emis pe numele fostului lider al Partidului Democrat din Moldova Vladimir Plahotniuc in care este invinuit de imbogatire ilicita in proportii deosebit de mari.

- Procuratura Anticorupție a anunțat luni, 8 noiembrie, trimiterea în instanța de judecata a cauzei penale de învinuire a ex-procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale, Nicolae Chitoroaga, pentru îmbogațire ilicita. Astfel,…

- Cauza penala in privința unui ex-Procuror-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale, Nicolae Chitoroaga, a fost trimisa astazi, 8 noiembrie, in judecata de procurorii anticorupție, anunța Procuratura Generala.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) a anuntat vineri, 29 octombrie, ca desfasoara in continuare investigatiile in dosarele penale fabricate in privinta cetatenilor Gheorghe Petic si Ruslan Verbitchi, activisti ai Platformei DA. In acest context, procurorii…