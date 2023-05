Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 13 aprilie, polițiștii de la Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații, alaturi de polițiștii Biroului de Ordine Publica și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea au organizat mai multe activitați informativ-preventive in municipiul Focșani in cadrul campaniei…

- Un asteroid descoperit recent, numit 2023 DZ2, va trece sambata pe langa Pamant, la o distanta de peste 160.000 de kilometri, fara a constitui un pericol, conform Biroului NASA pentru Coordonarea Apararii Planetare, transmite agentia Xinhua.

- Este vorba despre cel puțin 910 delfini care ajuns pe plajele Franței de la jumatatea lunii decembrie, potrivit unui nou bilant al observatorului oceanografic Pelagis. Recent, acesta a inregistrat un nou val „intens” de peste 400 de esuari in decurs de o saptamana, relateaza AFP, potrivit Agerpres .…

- Scena de cascadorii rasului la Braila, acolo unde trei polițiști tineri au fost batuți de un batran cu propria lor tonfa. Aceștia au incercat sa-l imobilizeze, doar ca, mai iute decat ei, barbatul i-a luat tonfa unui polițist neatent și i-a cocoșat, la propriu, pe toți. Avalansa de comentarii pe Facebook…

- N.D. Pentru ca au fost destule cazurile in care, in mijloacele de transport in comun din Ploiești, unii dintre calatori țineau sa iasa in evidența, in mod special prin comportamentul agresiv, reprezentanții Poliției Locale Ploiești organizeaza, frecvent, acțiuni de monitorizare. Astfel, cea mai recenta…

- Dupa 25 de zile fara mancare sau apa, slabise pana la punctul in care nu se mai putea ridica in picioare din cauza anemiei. El a fost transportat la spital la insistențele rudelor și adepților.Pastorul a fost diagnosticat cu anemie acuta și insuficiența a organelor digestive. A fost rehidratat și s-a…

- Dupa 25 de zile fara mancare sau apa, slabise pana la punctul in care nu se mai putea ridica in picioare din cauza anemiei. El a fost transportat la spital la insistențele rudelor și adepților.Pastorul a fost diagnosticat cu anemie acuta și insuficiența a organelor digestive. A fost rehidratat și s-a…