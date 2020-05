Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele trei luni, in Romania s-au intors aproape 1,3 milioane de romani, a declarat premierul Ludovic Orban,luni seara, intr-o conferinta de presa. potrivit acestuia intre 300.000 si 350.000 de cetatenei isi cauta un loc de munca, existand riscul de crestere a somajului la...

- Economia la turație mica, scoasa din viteza dar continuand sa funcționeze chiar și moderat in condițiile date, reprezinta soluția depașirii perioadei de criza in condiții care sa ne permita ulterior o revenire economica, fara pierderi substanțiale. Reprezentanții CONAF spun ca este momentul sa ne concentram…

- Sunt peste 320.000 de oameni în industria restaurantelor si hotelurilor din România, iar cei mai multi dintre ei sunt acasa. “Cel mai important lucru în aceasta perioada - antreprenorii sa îsi tina angajatii aproape”, spune Dragos Petrescu, proprietar al grupului…

- Deputatul social-democrat botoșanean Razvan Rotaru, prezent la votul din Plenul reunit al Parlamentului pentru votul de investitura al guvernului Cițu considera ca PNL prin retragerea premierului desemnat adancește haosul și nesiguranța care au pus stapanire pe Romania in guvernarea liberala.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca nu vrea ca Romania sa piarda timpul si pregateste un set de masuri, in contextul in care liderii europeni se asteapta la un recul dupa criza de coronavirus. El a precizat ca tara noastra nu va avea probleme cu platile in urmatoarele luni.

- In contextul raspandirii virusului COVID-19 in Romania, PSD au lansat miercuri un atac la adresa PNL si a presedintelui Klaus Iohannis. Acesta din urma a declarat aseara, in urma unei videoconferinte cu liderii europeni, ca „sanatatea si siguranta cetatenilor reprezinta prioritatea zero”. Social-democratii…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri – Directia Generala Turism a infiintat o celula de criza care gestioneaza si propune solutii pentru sprijinirea operatorilor economici din turism, puternic afectati de raspandirea COVID-19, si care totodata vine in ajutorul turistilor. Rezervarile…