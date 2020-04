Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Vasile Banescu, a declarat ca acordul Patriarhiei cu MAI privind organizarea de Paște a fost unul „interinstitutional, oficial si public”, aratand ca „nu Biserica ia deciziile, ea doar le respecta”. „Acordul Patriarhiei Romane cu MAI a fost unul…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, a declarat miercuri pentru News.ro ca acordul cu Ministerul Afacerilor Interne privind impartirea de Pasti si de Lumina sfanta este in consonanta cu toate reglementarile in vigoare si ca politia face astfel „un gest major de civilitate crestina”.…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane a declarat, marți, pentru MEDIAFAX, ca daca situatia provocata de Covid-19 se va inrautati, slujba de Paste va putea fi urmarita doar la Trinitas TV, la radio sau pe paginile de Facebook ale unor parohii.„Pastele este pe 19 aprilie. Vom avea timp…