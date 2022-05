Stiri pe aceeasi tema

- Previziunea lui CTP despre Kremlin s-a adeverit. Organizatorii turneului de la Wimbledon au decis sa excluda jucatorii din Rusia și Belarus de la ediția din acest an, din cauza razboiului declanșat de liderul de la Kremlin impotriva Ucrainei. Competiția va avea loc in perioada 27 iunie – 10 iulie. Jurnalistul…

- Shamil Tarpishchev, președintele Federației Ruse de Tenis, considera ca decizia celor de la Wimbledon de a-i interzice pe sportivii din Rusia și Belarus este o „incalcare a drepturilor omului”. CONTEXT: Organizatorii turneului de la Wimbledon au anunțat oficial ca in urma razboiului declanșat de Rusia…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, liderul ATP, a declarat miercuri la Belgrad ca este o ''nebunie'' decizia organizatorilor turneului de la Wimbledon de a exclude jucatorii din Rusia si Belarus de la editia din acest an, din cauza razboiului din Ucraina.

