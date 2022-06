Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a avertizat SUA, intr-o nota diplomatica, ca vor exista „consecințe imprevizibile” daca Washington-ul va continua sa inarmeze Ucraina, a relatat vineri The Washington Post, citat de Reuters. „Facem apel la Statele Unite și la aliații lor sa opreasca militarizarea iresponsabila a Ucrainei, care…

- Tarile din UE au decis sa dea Comisiei Europene mandatul de a face achizitii comune de gaze, dupa modelul comenzilor de vaccinuri anti-COVID-19, in contextul in care razboiul din Ucraina duce la cresterea preturilor la energie, noteaza AFP.Cei 27 si Comisia „vor colabora de urgenta in ceea ce priveste…

- Orașe importante ale Ucrainei sunt distruse de bombardamentele zilnice. Proiectilele rusești cad peste cartiere de locuințe, centre comerciale, școli și spitale. In timp ce Moscova susține ca operațiunea militara speciala din Ucraina se desfașoara conform planului, militarii trimiși la razboi nu mai…

- Statele Unite nu intentioneaza sa inchida reprezentanta diplomatica de la Moscova, a declarat marti ambasadorul american, John Sullivan, evidentiind importanta mentinerii contactelor bilaterale, desi a observat, in contextul tensiunilor, ca Rusia pare a vrea intreruperea legaturilor, noteaza mediafax.…

- Rusia amenința ca rupe relațiile cu Statele Unite, dupa ce președintele SUA, Joe Biden l-a numit pe omologul sau rus Vladimir Putin „criminal de razboi” și „dictator criminal”, relateaza The Guardian. Ministerul rus de Externe l-a convocat luni pe ambasadorul SUA…

- Statele Unite examineaza o posibila furnizare de sisteme antiaeriene aliatilor NATO din estul Europei, in contextul temerilor ca Rusia ar putea lua in considerare raiduri cu rachete sau cu avioane de atac asupra flancului estic al NATO, afirma un oficial de la Washington citat luni de postul CNN.„SUA…

- Sunt sancțiuni pentru oligarhii ruși in cea de-a opta zi de razboi. Administrația SUA este cea care le impune, in cadrul ripostei occidentale la invazia Ucrainei de catre Rusia, fiind vorba inclusiv de o interdictie de intrare in Statele Unite. De precizat este ca Washington a sancționat deja inca de…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, se declara convins ca va fi gasita o solutie la conflictul militar din Ucraina, dar insista asupra „demilitarizarii”, in timp ce adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, a cerut reluarea negocierilor cu NATO pe tema garantiilor de securitate. „O…