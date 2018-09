Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei precizeaza, dupa greselile aparute in manualele de biologie pentru clasa a VI-a, ca la nivelul institutiei a fost constituita o comisie de cercetare pentru a stabili persoanele responsabile de situatia creata, precizand ca in scoli va fi realizata si trimisa o erata tiparita.

- La doar cateva zile dupa ce s-a descoperit ca manualul de Geografie pentru clasa a VI-a conține erori inacceptabile la nivel didactic, profesorul de istorie Stan Stoica, autor a mai multe studii si lucrari consacrate cu precadere istoriei contemporane a Romaniei, a semnalat, pe pagina personala de Facebook,…

- "Ca urmare a erorilor ce au fost depistate in manualul de Geografie pentru clasa a VI-a, Ministerul Educatiei Nationale face urmatoarele precizari: In prima parte a saptamanii viitoare, va aparea varianta digitala corectata a manualului de Geografie de clasa a VI-a, incluzand si atentionari cu privire…