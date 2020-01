Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne, cel al Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, primariile, dar si Serviciul Vamal sunt printre institutiile, unde au fost depistate cele mai multe acte de coruptie, in anul 2019.

- Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminarii și Asigurarea Egalitații l-a cerut lui Andrei Nastase sa iși ceara scuze publice pentru ca a instalat pe holul Ministerului de Interne o sculptura a lui Iisus Hristos rastignit pe Cruce.

- Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) arata, intr-un comunicat, transmis duminica, faptul ca ministrul Justiției, Catalin Predoiu este un „promotor de fakenews, manipulari și dezinformari cu privire la SIIJ”. AJADO susține ca, acțiunea ministrului Justiției de „a manipula…

- Actiunea ministrului justitiei Catalin Predoiu de a manipula CJUE, magistratii si opinia publica in scopul sustinerii desfiintarii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) este o operatiune de dezinformare pe plan intern si extern fara precedent in istoria post-comunista a Romaniei,…

- Șeful sindicatului poliștilor, Dumitru Coarna, le-a recomandat celor din MAI, intr-un mesaj intern, sa iși depuna urgent dosarele de pensionare daca indeplinesc condițiile, pe fondul discuțiilor de la Guvern despre eliminarea pensiilor speciale, potrivit unui mesaj ajuns in posesia STIRIPESURSE.RO.…

- Ziarul Unirea Dosarul 10 august: Informatii din raportul desecretizat despre mitingul din 10 august 2018 Digi24 a obținut in exclusivitate documentul desecretizat de Ministerul de Interne dupa aproape un an și jumatate de la violențele din 10 august 2018, ... Dosarul 10 august: Informatii din raportul…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de interne, a facut declarații la sediul MAI despre cazul polițiștilor agresați in Valcea, in urma unei intervenții."In ceea ce privește cazul celor doi polițiști din Valcea care au fost atacați in timpul unei misiuni, va pot confirma ca cei doi agresori…

- Alaturi de stabilitate, construcție și distribuție echitabila a bunastarii, siguranța cetațeanului in fața amenințarilor interne și externe este un angajament central al Președintelui. “Președintele are datoria de a intari instituțiile cu un rol major in acest domeniu: Armata Romana, structurile Ministerului…