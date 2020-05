Reactia MAE de la Bucuresti dupa atacurile premierului moldovean. Ambasadorul Moldovei, convocat

Stiri pe aceeasi tema

- MAE reactioneaza la afirmatiile premierului moldovean Ion Chicu la adresa tarii noastre considerandu-le denigratoare si inadecvate in contextul actual al pandemiei in care Romania a ajutat Republica Moldova. Totodata, a anuntat ca ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu discutat deja cu omologul…

- Fața de declarațiile denigratoare la adresa României postate în cursul zilei de astazi, 22 mai 2020, pe o platforma de socializare, de catre Prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Ion Chicu, MAE român considera ca acestea sunt complet inacceptabile și își exprima…

- Ambasadorul Republicii Moldova la București a fost convocat vineri la sediul Ministerului Afacerilor Externe, iar ministrul de externe Bogdan Aurescu a avut o discuție telefonica directa cu omologul sau de la Chișinau, in urma unor afirmații „denigratoare la adresa Romaniei” facute pe o rețea sociala…

- Premierul moldovean Ion Chicu a multumit echipei de medici romani care si-au incheiat vineri misiunea in Republica Moldova desfasurata timp de 14 zile in municipiile Chisinau, Balti si Cahul in contextul combaterii epidemiei de COVID-19, conform unui comunicat al guvernului de la Chisinau. "Va multumim…

- Cetatenii sa ne judece. Acesta este raspunsul premierului Ion Chicu la declaratiile sefului diplomatiei romane, Bogdan Aurescu care mentiona ca ritmul reformelor in Republica Moldova este unul foarte lent. Seful Executivului de la Chisinau spune ca este constient de problemele cu care se confrunta Republica…

- Bogdan Aurescu: Romania este solidara cu R. Moldova Bogdan Aurescu. Arhiva Foto: mae.ro Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a declarat la Chișinau ca România este solidara și de aceasta data cu Republica Moldova, pentru a depași împreuna aceasta perioada dificila. …

- CHIȘINAU, 30 apr. – Sputnik. Ministrul Afacerilor de Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, a efectuat o vizita in Republica Moldova, cu ocazia implinirii a 10 ani de parteneriat strategic cu țara noastra. In cadrul unui briefing de presa, oficialul roman a vorbit despre suportul oferit Moldovei in…

- CHIȘINAU, 30 apr – Sputnik. Ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Oleg Țulea, le-a mulțumit autoritaților Romaniei pentru sprijinul oferit in combaterea pandemiei COVID-19. © Photo : Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii MoldovaSolidaritate:…