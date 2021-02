Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FCSB a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa FC Voluntari, intr-un meci contand pentru etapa a XVIII-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Man '37 si Tanase '71 (penalti) pentru FCSB, respectiv Jefte '90+3 (penalti) pentru FC Voluntari, potrivit news.ro.…

- „Razboiul” dintre Tavi Colen și Alin Oprea nu pare sa se termine prea curand. Invitat la Xtra Night Show, cel dintai a declarat ca intre ei doi nu mai poate exista nicio cale de impacare, acuzandu-l pe cel din urma ca l-ar fi dezamagit profund și ca i-ar fi luat tot ce avea mai de preț!

- Eșecul guvernarii de dreapta in organizarea anului școlar in pandemie este recunoscut chiar de ministrul educației Sorin Campeanu prin declarația sa privind prelungirea cu "o luna-doua" a termenului de inchidere a mediilor pentru ca sunt prea mulți elevi care n-au avut acces la educația onlineȘi in…

- Angela Merkel a spus in ultimul sau discurs de Anul Nou in calitate de cancelar german ca 2020 a fost de departe cel mai dificil din cei 15 ani de cand se afla in fruntea Germaniei. Ea a spus totusi ca inceputul vaccinarii impotriva COVID-19 face din 2021 un an al speranței. Citește și: Razboi…

- Inca puțin și ”X Factor Romania 2020”, sezonul 9, ajunge la final de drum! Printre finaliști, nimeni altul decat nepotul lui Florin Salam! Ce mesaj i-a transmis celebrul manelist nepotului sau inainte de marea finala ”X Factor”? Cei doi au pregatit un moment special impreuna!

- Eva Herzigova a anunțat ca are COVID-19. Modelul a povestit intr-o postare pe rețelele de socializare ce simptome are și care este starea ei de sanatate. Eva Herzigova, in varsta de 47 de ani, cunoscuta drept una dintre cele mai frumoase modele ale lumii, a anuntat joi seara pe Instagram ca are COVID-19.…

- Banca Nationala a Romaniei dezaproba ferm utilizarea de imagini si declaratii mai vechi sau mai noi, scoase din context, ale unor specialisti BNR in spoturi de campanie electorala ale PSD, precizeaza institutia intr-un comunicat de presa publicat duminica.

- Candidatul PAS la Presedintia Republicii Moldova Maia Sandu a votat duminica afirmand ca este ziua in care cetatenii pot alege un viitor mai bun si ii pot pedepsi pe cei care i-au furat pana acum. „Astazi este ziua voastra, astazi toata puterea este in mainile voastre. Astazi ii puteti pedepsi…