Reacția lui Nicușor Dan la acuzațiile de incompatibilitate și plângerile penale formulate împotriva sa Primarul general Nicușor Dan anunța ca va ataca in instanța decizia Agenției Naționale de Intergitate, prin care este declarat incompatibil și este reclamat penal. Anunțul a fost facut joi dimineața, prin intermediul unui comunicat de presa. „Fața de comunicatul Agenției Naționale de Integritate, precizez urmatoarele: Voi ataca in instanța in termenul legal Raportul Agenției. Agenția imi imputa doua fapte, pentru care are o interpretare eronata a legii. 1. Pe perioada de vacanța a funcției de director al unor instituții din subordinea Primariei Capitalei, am exercitat fața de aceste instituții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

