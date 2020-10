Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, sustine ca in astfel de situatii, cum este pelerinajul la moastele Sf. Parascheva, viata oamenilor poate fi pusa in pericol, pentru ca riscul de infectare cu coronavirus este mare. "Eu sper ca lumea sa fie inteleapta in final, sa lase la…

- Raed Arafat a facut precizari despre noile restricții introduse in Capitala, dupa ce mai multe nelamuriri au aparut in spațiul online. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a explicat ca masurile se vor inaspri și ca, daca numarul de cazuri va crește, vor fi luate și altele.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a declarat, sambata, la Targu Mures, ca in acest moment nu se discuta de inchiderea unor activitati sau de lockdown, scrie Agerpres.Arafat admite insa, ca vor fi luate masuri suplimentare pe fondul cresterii numarului infectarilor cu SARS-COV-2.„Nu stiu…

- "Situații in care apar infecții colective in azilele de batrani, in centrele speciale, cu persoane care sunt cu probleme speciale, noi le-am abordat altfel. Adica, am trimis o echipa medicala de evaluare la fața locului, verifica la centru care e situația și triaza persoanele. Cele simptomatice sunt…

- Seful DSU, Raed Arafat, a facut, luni seara, precizari pe pagina de Facebook, dupa ce a fost acuzat ca nu lasa oamenii sa voteze. Arafat a explicat ca a fost emisa Hotararea 45 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) care include si regulile de igiena si protectie pentru ziua de vot.…

- Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat ca noul record de imbolnaviri cu coronavirus in ultimele 24 de ore din Romania arata ca situația nu este sub control, deși in zilele precedente numarul cazurilor noi era in scadere."Acest lucru arata ca situația nu este sub…

- Oamenii din comuna prahoveana Gornet au atacat in instanta ordinul prin care in localitatea lor s-a impus carantina pentru o perioada de doua saptamani. Acestia cer daune de jumatate de milion de euro de la Departamentul pentru Situatii de Urgenta si vor ca ordinul semnat de Raed Arafat sa fie anulat.