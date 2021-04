Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a declarat de multe ori ca iși iubește enorm tatal, dar ca e trista ca nu are posibilitatea sa il vada mai des, ca nepoata Isabela, fiica ei, nu poate sa petreaca mai mult timp cu el. Iata ca Petre Roman și-a vazut acum fiica și nepoata, au facut poze impreuna, s-au bucurat de momente in…

- Face ce face și ajunge sa ne surprinda din nou. Oana Roman, bruneta și cu parul creț. Fanii au ramas fara cuvinte cand au vazut transformarea spectaculoasa a fiicei lui Petre Roman și s-au intrecut unii pe ceilalți in mesaje care mai de care mai frumoase la adresa vedetei de la Antena Stars.

- Viața nu a fost mereu roz pentru Oana Roman. Fiica lui Petre Roman a recunoscut ca s-a confruntat cu depresia inca de la varsta de 13 ani. Invitata la podcastul lui Mihai Morar, vedeta, acum in varsta de 44 de ani, și-a deschis sufletul și a povestit despre traumele din copilarie, noteaza click.ro.…

- Oana Roman a facut marturisiri sfașietoare despre problemele de sanatate ale mamei sale. Fiica lui Petre Roman a declarat ca traiește cu grija ei in permanența, din cauza ca aceasta nu-și poate mișca o mana. Oana Roman a vorbit despre problemele de sanatate ale mamei Mioara „La 15:30 ajung cu mama la…

- De cateva zile, Oana Roman se afla alaturi de fiica ei intr-un resort de lux din Egipt. Vedeta este atat de mulțumita de destinația aleasa incat le-a aratat tuturor priveliștile de care se bucura zi de zi. Fiica lui Petre Roman are parte de momente de neuitat alaturi de Isabela, care pare la fel de…

- Deși anul trecut nu a fost tocmai unul bun pentru fiica fostului premier Petre Roman, se pare ca in 2021 Oana Roman a decis sa mearga in vacanța. Cu toate acestea ea nu va merge singura, insa nici insoțita de fiica sa sau de Marius Elisei. Cu cine pleaca Oana Roman in vacanța In ciuda […] The post Cu…

- Oana Roman trece prin momentre grele inca de anul trecut, inainte de sarbatori. Fiica fostului premier Petre Roman, anunța pe rețelele de socializare ca a decis sa se desparta de Marius Elisei. Fara sa dea prea multe explicații Oana Roman facea acest anunț, iar fanii au incercat sa afle adevaratul motiv.…

- Oana Roman este o femeie care a trecut prin multe incecari de-a lungul vieții, dar se pare ca teama ei cea mai mare este cat se poate de comuna. Fiica lui Petre Roman a dezvaluit ce o sperie cel mai mult și ce fobii are.