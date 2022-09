Stiri pe aceeasi tema

- Dupa scandalul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan, clubul din Azerbaijan, unde activeaza antrenorul roman, a avut o prima reacție. Ce anunț a facut ofițerul de presa al lui Neftchi Baku dupa bataia dintre cei doi soți aflați in plin proces de divorț.

- Presa din Azerbaijan a scris despre conflictul dintre antrenorul echipei Neftchi Baku. ”Beat, Reghecampf și-a batut soția, a injurat-o și a amenințat-o cu moartea. I-a fost deschis dosar penal. Aflat in București pentru cateva zile, antrenorul a mers la locuința Anamariei Prodan, femeia de care nu este…

- Gigi Becali (64 de ani) a reacționat dupa ce Laurențiu Reghecampf (47 de ani) și Anamaria Prodan (49 de ani) s-au luat la bataie in plina strada. Finanțatorul are o relație apropiata cu fostul antrenor al roș-albaștrilor. “Imi pare rau pentru el. Pai ce sa faci, tata?! Nu am vrut nici macar sa-mi dea…

- Mai multe publicații din Azerbaidjan, țara in care Laurențiu Reghecampf antreneaza, sunt la curent cu scandalul de amploare pe care tehnicianul lui Neftchi Baku l-a avut vineri cu Anamaria Prodan. Site-urile de știri din Azerbaidjan au preluat informația aparuta vineri in Romania, precum și unele declarații…

- Continue reading EXCLUSIV. Pericol mare pentru Laurențiu Reghecampf dupa bataia cu Anamaria Prodan. Antrenorul risca sa ramana fara serviciu dupa ce impresara ar fi trimis filmulețul conducerii clubului Neftchi Baku at Info real.

- Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au ajuns, in aceasta seara, la Poliția Snagov, dupa ce s-au luat la bataie. Cei doi se acuza reciproc de agresiuni.Momentan nu se cunosc detalii cu privire la motivul care a declanșat conflictul dintre cei doi, insa incidentul vine in urma situației despre care…

- Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au ajuns, in aceasta seara, la Poliția Snagov, dupa ce s-au luat la bataie. Cei doi se acuza reciproc de agresiuni.Momentan nu se cunosc detalii cu privire la motivul care a declanșat conflictul dintre cei doi, insa incidentul vine in urma situației despre care…

- Antrenorul echipei Rapid, Adrian Mutu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu CFR Cluj, pierdut cu scorul de 0-1, ca a fost o seara plina de ghinion pentru rapidisti. ”O seara plina de ghinion. In minutul 30 am fost nevoiți sa facem toate cele trei schimbari. Cred ca un punct era meritat. A fost un…