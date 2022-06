Stiri pe aceeasi tema

- China a denuntat joi eforturile „complet zadarnice” ale NATO de a-i „pata” imaginea, dupa publicarea cu o zi in urma de catre Alianta Nord-Atlantica a unui document care prezinta Beijingul drept o amenintare la adresa intereselor sale, relateaza agenția France Presse, citata de Agerpres.

- China a inceput in ultimii ani campanii de incursiune in zona de aparare a Taiwanului pentru a-si arata nemultumirea si a mentine presiunea asupra aviatiei imbatranite a Taipeiului. China a efectuat luni a doua cea mai mare incursiune din acest an in zona de aparare aeriana a Taiwanului, odata cu intrarea,…

- Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, a afirmat sambata ca vizita sa in China 'nu a fost o ancheta', dar a indemnat Beijingul sa opreasca masurile 'arbitrare' ce vizeaza minoritatea musulmana uigura din Xinjiang (nord-vest), relateaza France Presse, citata de Agerpres.Intr-o…

- SUA s-au angajat intr-o viguroasa competitie cu China cu scopul de a pastra ordinea mondiala actuala, a declarat astazi seful diplomatiei americane, Antony Blinken, dezmintind orice intenție de a intra intr-un nou "razboi rece", relateaza France Presse.

- Șeful Statului Major al Forțelor Armate SUA, generalul Mark Milley, a avertizat asupra unui risc crescut de conflict intre puterile mondiale. El a declarat despre acest lucru in cadrul unui discurs ținut in fața absolvenților Academiei Militare West Point, relateaza TASS. "Ne confruntam acum cu doua…