- Purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București, Tarciziu Șerban, a respins indemnul ierarhului Tomisului, IPS Teodosie, care a spus ca este mare pacat sa te rogi intr-o biserica catolica, daca ești ortodox."Suntem surprinși in mod neplacut de o astfel de declarație, cu atat mai mult…

