- Austria este de acord ca Romania si Bulgaria sa intre in Schengen prin ridicarea granițelor aeriene, dar cu o serie de noi condiții. Am spart gheața, meritam in Schengen, a anunțat premierul Marcel Ciolacu.

- Președintele AUR, George Simion, a raspuns acuzațiilor lansate de premierul Marcel Ciolacu subliniind ca Romania nu trebuie sa accepte condiționari pentru aderarea la Schengen, in special in ceea ce privește primirea de imigranți din Austria. „Premierul Marcel Ciolacu a lansat niște atacuri gratuite,…

- Aproape de miezul nopții, Marcel Ciolacu a avut o tresarire: a ținut sa ne anunțe ca a „infrant” și ca Austria face un pas inapoi in privința Schengen. Au sarit toate trompetele pesediste pe El Lider Maximo ca sa aplaude victoria Schengen. Doar ca, miezul nopții a trecut, dimineața a venit și cu toții…

- Liderul AUR George Simion spun ca ridicarea controalelor aeriene pentru spațiul Schengen pentru Romania și Bulgaria este frecție la piciorul de lemn. Simion atenționeaza ca cele mai mari pierderi financiare vin pe sfera terestra, a transportului rutier mai exact, care inca ramane cu controale.Aproape…

- Romania aproape de a intra in spațiul Schengen cu aeroporturile. Anunțul facut de premierul Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca Romania este mai aproape de intrarea in spațiul Schengen cu aeroporturile. Cel puțin asta reiese din cele mai recente declarații ale cancelarul austriac Karl Nehammer și ministrul…

- CTP, dupa ce Poliția de Frontiera l-a `facut scapat` Catalin Cherecheș: In care Schengen vrem sa tot intram?Vezi și: Șeful Poliției de Frontiera a fost dat afara dupa fuga lui Catalin Cherecheș: Marcel Ciolacu a cerut demisia chestorului Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a facut un comentariu…

- „Imi incasez salariul in numerar , nu am cont bancar pentru a apara cele patru crezuri ale AUR: națiune, familie, credința și libertate. Plațile in numerar sunt despre libertate și evitarea controlului social.Reacția liderului AUR vine in contextul in care premierul și-a asumat raspunderea pe noile…

