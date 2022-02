Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Integritate a constatat pe numele unui fost inspector principal din cadrul Serviciului Fiscal de Stat o avere nejustificata de peste 400 000 lei, dupa ce acestuia i-a fost verificata averea pentru perioada august 2016 – octombrie 2020.

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) precizeaza ca acțiunile desfașurate astazi de catre procurorii anticorupție la domiciliul Președintei ANI și la sediul Autoritații sint efectuate in cadrul unui proces penal care a fost pornit in rezultatul informațiilor anterioare aparute in spațiul public.…

- Autoritatea Naționala de Integritate vine cu mai multe precizari, dupa ce procurorii au luat astazi cu asalt domiciliul președintei instituției, Rodica Antoci. „Acțiunile desfașurate astazi de procurorii anticorupției la domiciliul președintei ANI și la sediul Autoritații sunt efectuate in cadrul unui…

- Incepe perioada de depunere a declarațiilor de avere și interese personale anuale, anunța Autoritatea Naționala de Integritate. In acest sens instituția a elaborat și un Ghid care este reactualizat in baza noilor modificari legislative din 2021. Acesta poate fi gasit pe siteul web al ANI in compartimentul…

- Autoritatea Naționala de Integritate a constatat o diferența substanțiala, in marime de peste 500.000 de lei, intre averea dobindita și veniturile obținute de catre un funcționar public in cadrul Serviciului Fiscal de Stat și soția acestuia. Analizind materialele acumulate in cadrul controlului, inspectorul…

- Mariana Grama, fosta secretara de stat a MAI, a venit cu o reacție, la doua zile dupa ce Autoritatea Naționala de Integritate a anunțat ca a constatat pe numele sau o avere nejustificata in marime totala de peste 1 milion de lei. Intr-o postare pe Facebook, ultima a explicat ca banii nejustificați sunt…

- Autoritatea Naționala de Integritate a constatat pe numele unei foste secretare de stat al MAI o avere nejustificata in marime totala de peste 1 milion de lei. Controlul averii a fost pornit in baza unei sesizari din oficiu dintr-o investigație jurnalistica. Potrivit actului de constatare publicat de…

- In saptamina 22 – 26 noiembrie, Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a inițiat in total 14 controale. In doua controale pe avere sint vizați cite un primar a unei suburbii a capitalei și altul a unei localitați din raionul Telenești. Pentru posibile conflicte de interese sint verificați un fost…