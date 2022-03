Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Pitesti, prin intermediul Administrației Domeniului Public, executa lucrari aferente proiectului „Reabilitare scari publice strada Fagaraș, zona blocurilor E1-E2, E2-E3, E3-E4 – Școala Gimnaziala „Alexandru Davila”, municipiul Pitești, județul Argeș”. Citește și: Argeș. Amenzi…

- Astazi, 18.03.2022, Primaria Municipiului Pitesti a instituit sens unic de circulatie pe strada Alexandru Vericeanu, pe tronsonul cuprins intre intersecția cu strada Ion P. Comaneanu și strada Tineretului, cu circulație dinspre strada Ion P. Comaneanu. Masura a fost adoptata in urma avizarii Comisiei…

- Primaria Municipiului Pitești anunța ca, in ședința Comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale, organizata marți, 8 martie 2022, au fost analizate, avizate sau respinse urmatoarele propuneri: 1. Prin adresa 10319/22.02.2022 se solicita avizul comisiei de circulație pentru elaborarea…

- Primaria Municipiului Pitesti, prin Administrația Domeniului Public, a instituit astazi, 21 februarie 2022, sens unic de circulatie pe strada Lucian Blaga, pe tronsonul cuprins intre intersecția cu strada Carol Davila, pana la strada Victor Eftimiu, conform avizarii Comisiei de sistematizare a Circulației,…

- Din verificarile preliminare, efectuate de polițiștii Biroului Rutier Pitești, s-a stabilit ca un barbat de 58 de ani, din Ștefanești, care conducea un autoturism pe str. Calea Campulung, avand direcția de deplasare dinspre Pitești spre Maracineni, in amprejurari care vor fi stabilite din cercetari,…

- Gradina Zoologica Pitești, deschisa luni, 24 ianuarie 2022 Primaria Municipiului Pitești anunța ca Zoo Pitești va fi deschisa pentru vizitatori, luni, 24 ianuarie 2022, intre orele 10:00 si 17:30 (ultimul bilet de intrare eliberandu-se la ora 17:00). Prețul unui bilet este de 8 lei/adult. Elevii, studenții…

- Poliția Locala desfașoara in aceste zile acțiuni la Școala Gimnaziala „Matei Basarab”, unde, sub coordonarea doamnelor directoare, profesor Oda Elena și profesor Burcea Madalina, a doamnei profesor psihopedagog Proca Magda și a doamnei profesor Stoica Ana Maria, s-au desfașurat activitați in cadrul…

- In ziua de 06 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pitești, care acționau cu aparatul RADAR, au depistat, pe strada Nicolae Dobrin, un autoturism condus de o femeie de 39 de ani, din Pitești, care a fost inregistrata cu viteza de 145 km/h. In urma abaterii constatate, aceasta a fost…