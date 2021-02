Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei e hotarat și merge inainte cu decizia sa de a trimite membrii comunitații pentru a-l reprezenta in consiliile de administrație ale școlilor din oraș. Nu e nimic ilegal, s-a practicat in mandatul precedent și se folosește metoda și la București, spune primarul, iar interesul e major,…

- Stradaniile primarului Dominic Fritz, de a limita accesul migranților in Timișoara, la pachet cu nesiguranța pe care aceștia o aduc domnind in cladiri abandonate și fara posibilitați de subzistența, nu au primit ecoul (probabil) așteptat, de la ministrul de Interne, Lucian Bode. Deplasarea de marți…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a incheiat un acord de colaborare cu Academia de Studii Economice din Bucuresti, cu Universitatea de Vest din Timisoara si cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi in vederea derularii unui proiect de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale pentru doctoranzi…

- Din izolare, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, explica ceea ce era deja de presupus: deocamdata sunt doar doua centre de vaccinare nu pentru ca nu sunt pregatite, ci pentru ca nu sunt mai multe doze de vaccin. Problema provine de la producator, care va realiza o serie de modificari ale liniei de producție,…

- Proiectul ”autostrazii de biciclete” este considerat a fi cel puțin incomplet de primarul Dominic Fritz. Problema pe care acesta și-o pune este daca se va merge inainte cu aceasta varianta, daca aceasta poate fi adaptata și imbunatațita, sau se va lua de la capat cu un proiect tehnic nou, adaptat realitații…

- Urmatoarea tranșa de vaccin anti-COVID ajunge in Romania in 29 și 30 decembrie. Urmatoarea tranșa de vaccinuri pentru Romania mai intarzie. Transportul va fi expediat de producator la o zi dupa momentul programat inițial. In opt țari s-a intarziat livrarea din cauza unor probleme tehnice ale producatorului,…

- Proiectul ”Masa pentru Doi” lansat de BETANO asigura 15.000 de mese calde pentru medicii din cinci spitale din București, Cluj, Timișoara și Craiova. La Cluj a fost Ales Spitalul Județean Cluj.BETANO.com, cea mai buna platforma mobila de cazinou online și pariuri sportive din lume, conform EGR Awards…

- Reprezentanții rețelei de monitorizare a mediului URADMonitor au postat pe pagina de Facebook ”Ce respir?” un rasuns la comentariile comisarului șef Gheorghe Calinoiu de la Garda de Mediu Dolj. Acesta a susținut in Gazeta de Sud ca nu are incredere in senzorul independent montat de URAD și nici macar…