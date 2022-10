Stiri pe aceeasi tema

Piața electricitații din Romania s-a blocat: nu se mai fac tranzacții decat de azi pe maine, iar producția scade. Una dintre cauze este ordonanța 119 care plafoneaza prețurile la niveluri pe care experții le considera nerealiste.

Fondul Monetar International estimeaza ca Romania va inregistra o crestere economica de 4,8% in 2022 si de 3,1% in 2023, estimarea pentru anul viitor fiind in usoara scadere, conform datelor prezentate in raportul publicat marti.

Președintele Klaus Iohannis susține ca intensificarea atacurilor rusești in Ucraina nu reprezinta o creștere a riscurilor pentru Romania. Iohannis a spus ca atacurile Rusiei asupra civililor sunt inacceptabile, iar Romania le condamna oficial.

Compania de stat Energocom, cu care autoritațile din Republica Moldova vor sa inlocuiasca, potrivit Gazprom, operatorul controlat de gigantul rus, Moldovagaz, a obținut licența de la ANRE Romania și acum poate cumpara/vinde gaze naturale pe piața din Romania.

Dupa izbucnirea razboiului din Ucraina, UE a majorat cota exporturilor fara taxe de fructe și legume pentru fermierii moldoveni.

Dolarul a trecut de pragul de 5 lei, ajungand la 5,0335 pe cotatiile interbancare. Desi cresterea vine pe fondul pietelor valutare externe, este resimtita puternic si la Bucuresti. Euro era cotat joi dimineata la 4,9420 lei, sub cursul anuntat miercuri de BNR de 4,9436 lei.

Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu (PSD), a declarat marți seara, la Marius Tuca Show, ca atat Romania cat și Europa iși vor da seama rapid ca este nevoie de intoarcerea la prețurile reglementare in energie.

Conturile de Revolut pot fi supuse popririi, a decis justiția din Romania. Instanta a luat aceasta decizie in doua dosare ale unor clienți care au datorii la alte instituții bancare, potrivit fanatik.ro. Cele doua hotarari reprezinta o premiera in țara noastra si se vor putea aplica tuturor celor…