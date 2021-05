Stiri pe aceeasi tema

- E oficial! Razvan Lucescu s-a intors la PAOK Salonic. Grecii au anunțat in urma cu puțin timp ca au batut palma cu reputatul antrenor roman de 52 de ani. „Generalul s-a intors! PAOK anunța ca s-a ințeles cu Razvan Lucescu și staff-ul sau pentru urmatorii trei ani. ...

- Premierul Florin Citu afirma ca Romania are ‘cea mai rapida revenire economica din istorie’, ca raspuns la cea mai mare criza din ultima suta de ani, in primul trimestru al anului tara noastra inregistrand o crestere economica de 2,8%. ‘Am promis, am facut. Economia Romaniei a crescut cu 2,8% in primul…

- Panathinaikos, grupare pregatita de Ladislau Boloni, a câștigat cu 3-0 meciul disputat pe propriul teren împotriva formației PAOK Salonic. Duelul a facut parte din runda cu numarul XXVIII a campionatului de fotbal din Grecia. Golurile învingatorilor au fost marcate de Macheda…

- Razvan Lucescu (52 de ani) a fost invitat la GSP LIVE și a vorbit despre perioada petrecuta pe banca echipei naționale. Liber de contract in prezent, Lucescu, campion in Grecia și Arabia Saudita, a stat pe banca Romaniei intre aprilie 2009 și iunie 2011. Acum, moderatorul Costin Ștucan l-a intrebat…

- Parchetul din Atena a ordonat luni o ancheta preliminara a doua zi dupa difuzarea de imagini pe retelele de socializare care aratau o interventie în forta a politiei într-o suburbie a capitalei elene, în timpul unui control pentru respectarea masurilor de izolare, informeaza AFP, citata…