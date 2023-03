Stiri pe aceeasi tema

- PAOK Salonic a facut un pas uriaș spre finala Cupei Greciei. Formația pregatita de Razvan Lucescu s-a impus in manșa tur a semifinalei cu Lamia, in deplasare, scor 5-1. Returul se joaca duminica, de la ora 18:00. Razvan Lucescu e aproape de o noua Cupa alaturi de PAOK. Astazi, formația din Salonic s-a…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa AEK Atena, intr-un meci din etapa a 23-a a campionatului Greciei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Razvan Lucescu a implinit astazi 54 de ani, dar nu a avut timp de celebrari. Pe toate canalele social media, PAOK Salonic i-a urat "La mulți ani", strangandu-se peste 10.000 de aprecieri doar pe pagina oficiala de instagram a clubului. Jucatorii, la randul lor, i-au urat "Sanatate, fericire, zambete…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a incheiat la egalitate, scor 2-2, meciul sustinut, luni, in deplasare, in compania echipei Asteras Tripoli, in etapa a XXII-a a campionatului Greciei. PAOK a condus cu 2-0, prin golurile marcate de Nasberg (6) si Thomas (82), insa Asteras a reusit…

- Formația antrenata de Razvan Lucescu a trecut in sferturile de finala de Panathinaikos, in urma unei duble in care a obținut o victorie și un egal. In semifinale, PAOK a infruntat pe Lamia, meciul tur urmand sa se dispute pe 09 februarie, insa a fost anulat din cauza condițiilor meteo nefavorabile.…

- PAOK Salonic s-a calificat in semifinalele Cupei Greciei, dupa ce a trecut in dubla manșa de Panathinaikos, cu scorul „general“ de 3-1. Victoria din tur, cu 2-0, a „salvat“ echipa antrenata de Razvan Lucescu, pentru ca in mansa secunda, desfasurata joi seara, pe terenul „verzilor“ a fost 1-1. PAOK Salonic…

- PAOK a invins-o a doua oara intr-o saptamana pe Panathinaikos, 3-0. Site-ul grec Gazzetta.gr scrie: „Antrenorul nu se teme sa greșeasca, sincer nici nu-i pasa, nu are nevoie nici de PR, iese in fața și spune ce crede, cuvintele sale enervandu-i pe adversari, neobișnuiți cu asemenea jocuri de comunicare".…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Panathinaikos, in prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei Greciei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…