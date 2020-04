Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus l-a prins pe Razvan Lucescu în Arabia Saudita, acolo unde se afla momentan în autoizolare. Antrenorul român a precizat cum se simte în aceste momente și cu se se aseamana perioada pe care o traiește în prezent.Tehnician al celor de la Al-Hilal,…

- Razvan Lucescu (50 de ani) a fost desemnat antrenorul anului in Grecia. Deși a plecat in vara la Al Hilal, grecii nu l-au uitat pe Razvan Lucescu. Fostul tehnician de la PAOK Salonic a fost desemnat cel mai bun antrenor al sezonului 2018-2019. Cu el pe banca, PAOK a caștigat titlul in Grecia și Cupa…

- Al-Hilal, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a caștigat meciul cu Al Ahli, din etapa a 11-a a primei ligi din Arabia Saudita. Trupa romanului s-a impus cu 3-1, dupa ce la pauza a fost egal, 1-1, anunța MEDIAFAX.Al-Hilal a deschis scorul in minutul 37. Mijlocașul Al Dawsari a marcat pentru…