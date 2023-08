Stiri pe aceeasi tema

- Ema Oprișan a cerut sa discute cu ispita Romeo Vasiloni, dupa ce a vazut imaginile cu Razvan Kovacs de la bonfire in ediția 10 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 21 iulie 2023. Concurenta a vrut sa-l informeze pe barbat ca urmeaza sa paraseasca insula din cauza lucrurilor pe care iubitul ei le-a facut…

- Ema Oprișan a vazut noi imagini dureroase cu iubitul sau, Razvan Kovacs, in compania ispitei Daria Cuflic. Concurenta a rabufnit dupa ce a plecat de la bonfire-ul din ediția 9 a sezonului 7 Insula Iubirii, de pe 20 iulie 2023.

- In ediția 8 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 8, Daria Cuflic și Razvan Kovacs s-au certat și au avut un schimb acid de replici. Marius Moise a facut o confesiune neașteptata, iar Bianca Giurca a decis sa ii faac o marturisire neașteptata colegei sale de camera, Ana Maria Mariuța.

- Razvan Kovacs pare cucerit de ispita Daria Cuflic, iar Ema Oprișan a facut un gest neașteptat, ca urmare a aproprierilor dintre cei doi. Concurenta spune ca inelul de logodna primit de iubitul sau nu mai are nicio semnificație și ca este tot mai sigura ca relația nu va evolua frumos.

- Razvan Kovacs pare sa fie cucerit de Daria Cuflic. Dupa ce, in ediția trecuta, ispita a dat de ințeles ca iși dorește mai mult, și iubitul Emei a mai facut un pas. Cu toate ca a fost surprins in compania ei, concurentul spune ca nu și-ar dori o relație cu ispita.

- In ediția 7 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Razvan Kovacs și Daria Cuflic avut parte de un schimb neașteptat de replici. Ispita i-a facut o propunere ce l-a luat prin surprindere pe concurent.

- Razvan Kovacs pare dispus sa profite la maximum de toate frumusețile insulei, fie ca ne referim la peisaje sau ispite, fara sa se gandeasca la consecințe. In episodul din aceasta seara, iubitul Emei Oprișan a fost surprins in ipostaze romantice, in brațele ispitei Daria. Iubita lui nu va fi prea incantata…

- Insula Iubirii din 30 iunie 2023. Abia despartiti de parteneri, concurentii de la Insula Iubirii sezonul 7 incep sa se integreze din ce in ce mai bine printre ispite si isi dau frau sentimentelor. Marius Moise nu s-a sfiit de ceilalti concurenti si a facut un gest indrazneț fața de ispita Oana Monea,…