Răzvan Constantinescu: Gerea să meargă la USR, Vosganian la PNL, Tăriceanu la UDMR „PRIVESC CU ATENȚIE ȘI INGRIJORARE SOARTA COLEGILOR DE LA ALDE ALDE a intrat in Parlament cu 6%. Ulterior, sondajele ii acordau pana la 15% din intenția de vot. Eram pe cai mari, a treia forța politica. La alegerile europarlamentare a "reușit" doar 4%, posibil ca urmare a politicii de tipul "eu sunt neutru, sunt și cu aia, și cu ailalți". Ca urmare a deciziilor din ultima perioada, este posibil ca ALDE sa fi pierdut jumatate din electorat, plecați care-ncotro dupa Emetiral, Metoclopramid etc. In tot cazul, departe de pragul de 5%. Și atunci unde se vor aciua domnii Tariceanu,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Ca si in noiembrie 2015 (Guvernul Ciolos), Guvernul Orban o sa treaca cu voturile celor de la PSD - toti cei care sustin PNL, cei care detesta social-democratia si alegatorii de stanga vor fi fericiti / zgomotul celor care striga cu toata puterea sa se ridice de pe scaune Dancila si gasca ei (foarte…

- În conflict deschis cu Tariceanu, Teodor Meleșcanu spune ca a aflat „de pe Facebook și de pe alte culoare” ca liderul ALDE a renunțat la candidatura la prezidențiale. Tot întâmplator, zice el, a aflat și ca Mircea Diaconu este prezidențiabilul pe care ALDE îl sprijina.…

- "Cu multa ingrijorare ma uit la declaratiile publice ale colegului meu de partid domnul Tariceanu, care imi reproseaza ca am fost ales de colegii mei senatori la propunerea PSD. Domnia sa a uitat ca a fost ales de doua ori in functia de presedinte al Senatului Romaniei propus si sustinut de PSD!…

- Plenul Senatului voteaza, marti, noul presedinte al forului legislativ, dupa demisia lui Calin Popescu Tariceanu, in urma iesirii ALDE de la guvernare. In acest moment, Teodor Melescanu, inca senator ALDE, este propunerea PSD pentru functia de presedinte. ALDE, in schimb, nu este de acord cu aceasta…

- ”In așteptarea turului doi al prezidențialelor, cand il va vota pe Klaus Iohannis, domnul Dan Barna, președintele reales al USR, se menține in forma atacandu-și colegii de opoziție. De pilda, aud ca l-a acuzat pe domnul Tariceanu ca, in 2006-2007, ar fi crescut numarul funcționarilor publici…

- "Caldura mare dauneaza grav conducerii PSD! Daca minte nu e, daca sanse sa intre in turul doi nu sunt, daca deficitul e peste 3% din PIB, daca brosele chanel nu salveaza situatia economica, iar aceasta pare satisfacatoare doar cand e vazuta din elicopter, daca glumele proaste de la sedintele de partid…

- ”IO CU CINE SEMNEZ? Nu mai sunt vicepresedinte, dar am ramas membru ALDE. Nu unul oarecare, ci unul de nadejde! Asa ca am urmat directivele si am luat in serios sarcina de partid de a strange semnaturi pentru presedintele care - asa am inteles - va uni romanii; nu numai pe ai lui Ponta cu ai nostri,…

- Marian Cucșa a reacționat dupa ce vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a spus ca ALDE pune presiune ca PSD sa-l susțina la prezidențiale pe Tariceanu. ”Eu stiu ca Maramuresul e mai departe de Capitala, dar ma gandeam ca deja si la Baia Mare s-a aflat ca informatia circula pe "autostrazile" Internetului…