- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul patru mondial si câstigatoarea titlului la Wimbledon anul acesta, a fost nominalizata printre candidatii la titlul de cel mai bun sportiv din 2019, în ancheta agentiei bulgare de stiri BTA, informeaza Agerpres.La cea de-a 47-a editie…

- Un cutremur de 6,4 grade pe scara Richter a lovit in noaptea de luni spre marti Albania. Mai multe cladiri s-au prabusit, patru persoane au murit si in jur de 150 au fost ranite, existand temeri ca sub daramaturi ar putea exista si alte victime. Cutremur s-a produs la ora locala 03:54 (4:54…

- Moldovenii care muncesc in Grecia vor primi pensii și alte alocații sociale. Autoritațile din Moldova și Grecia poarta negocieri pentru a semna un acord ce ofera un sir de garantii de securitate sociala pentru lucratorii migranti din ambele state.

- Razboiul politic se muta din planul alegerilor prezidentiale in sfera economica si risca sa afecteze nu numai standardul de viata al populatiei, ci si credibilitatea tarii pe plan extern. Ioahnnis si Orban arata cu degetul „dezastrul” lasat in urma de Guvernul Dancila, dar cifrele oficiale ii contrazic.…

- Germania va continua sa sprijine Macedonia de Nord pe calea sa europeana, a declarat miercuri seful diplomatiei de la Berlin, Heiko Maas, cu prilejul unei vizite la Skopje, dupa ce Uniunea Europeana nu si-a respectat promisiunea de a deschide negocieri de aderare cu aceasta tara balcanica, transmite…

- Pompeo devine prima oficialitate importanta din SUA care viziteaza Muntenegrul dupa declararea independentei sale in 2006 si cel mai important demnitar american care se deplaseaza in Macedonia de Nord dupa anul 2000. In cursul serii, secretarul de stat al SUA va ajunge la Atena. Potrivit unor responsabili…

- Conducerea Primariei Brezoaele a cerut specialistului IT sa blocheze accesul angajatilor, de pe calculatoarele de la serviciu, la retelele de socializare. Masura a fost luata in urma cu patru ani, iar de atunci se pare ca randamentul salariatilor este mai mare, spun edilii.

- Facebook calca pe urmele celor de la Instagram, care au testat deja scoaterea acestor emoticoane atat de populare in randul utilizatorilor rețelelor sociale. Instagram le-a scos de la utilizatorii din șapte țari. Experimentul Facebook va avea loc vineri pe un eșantion limitat de utilizatori din Australia,…