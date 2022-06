Războiul mondial a început! Italia avertizează: Trebuie să îl oprim Semnal de alarma din Italia. Conflictul din Ucraina a declanșat un alt razboi, și anume cel al painii, iar de aici, lucrurile ar putea fi și mai rele. Ministrul de externe al Italiei, Luigi di Maio, a declarat sambata ca “razboiul mondial al painii a inceput deja” din cauza blocarii cerealelor in Ucraina, care impiedica accesul la grane a numeroase tari vulnerabile. Totodata, pe langa razboiul declanșat de criza cerealelor, el a mai adauga ca exista și “riscul ca noi conflicte sa izbucneasca in Africa”, transmite EFE. “Razboiul mondial al painii este deja in desfasurare si trebuie sa-l oprim.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Presedintele Frantei anunta ca la summit-ul G7 care a avut loc joi, la Bruxelles, s-a discutat despre solidaritate in ceea ce priveste gestionarea milioanelor de refugiati din Ucraina, despre solidaritate in domeniul energiei, dar si despre solidaritate alimentara. „Ucraina, ca si Rusia, sunt foarte…