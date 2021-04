Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu vrea sa lupte impotriva NATO, dar nu va avea nicio problema sa foloseasca forța impotriva Moldovei, Ucrainei și Georgiei. Moscova vrea sa izoleze Ucraina de Marea Neagra și apoi sa iși extinda capacitatea de a controla regiunea. Acesta este motivul pentru care menține peste 2.000 de soldați…

- In ultimele doua saptamani presa romana și internaționala abunda in știri despre escaladarea conflictului din Estul Ucrainei dintre trupele guvernamentale și rebelii pro-ruși. Armata rusa a dislocat efective tot mai numeroase in apropierea graniței cu Ucraina și in Peninsula Crimeea, luata cu forța…

- Rusia a desfasurat intre 15.000 si 25.000 de militari in peninsula Crimeea si la frontiera cu Ucraina, potrivit estimarilor Statelor Unite, a indicat miercuri insarcinatul cu afaceri al SUA, Courtney Austrian, in cadrul unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in

- Noaptea trecuta, sefi ai Statului Major al Apararii din Marea Britanie au confirmat ca avioanele RAF vor survola spatiul din zona Marii Negre intr-o misiune de politie aeriana. Potrivit DailyMail , avioanele vor parasi baza lor din Marea Britanie saptamana aceasta. In timp ce Ministrul Apararii sustine…

- (sursa foto: Facebook\ Ministerul rus al Apararii) Rusia si Ucraina au declansat recent un masiv razboi informational, pe fondul miscarilor de trupe din autoproclamatele republici Donetk si Lugansk, teritorii ucrainene ocupate de militii sprijinite de Federatia Rusa in 2014. Mai bine de 13.000 de morti,…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al președintelui rus, Vladimir Putin, a declarat ca Rusia menține in continuare relații bune cu Republica Moldova in pofida faptului ca Maia Sandu este președinte. Peskov spune ca chiar și Maia Sandu nu refuza un dialog cu Federația Rusa, transmite deschide.md.…

- Vadim Skibitki, reprezentant oficial al Directiei Principale de Informatii din cadrul Ministerului Apararii din Ucraina, sustine ca Federatia Rusa a studiat toate posibilitatile de amplasare a armelor nucleare pe teritoriul Crimeii ocupate. Acesta subliniaza ca prezenta armelor nucleare in Crimeea reprezinta…

- La 25 ianuarie, Rusia a incasat cea mai dura sentinta in cazul conflictului ruso-georgian, pierzand, dupa 12 ani, in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, procesul intentat de catre Tbilisi. Dupa procesele vizand Transnistria, care au rol de precedent, Rusia pierde procesul cu Georgia si se pregateste…