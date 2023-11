Stiri pe aceeasi tema

- Retorica lui Joe Biden „nu este demna de un șef de stat” și comparația intre atacul gruparii teroriste Hamas și declanșarea razboiului din Ucraina de catre Vladimir Putin este „innaceptabila”, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat agenția de stat rusa Tass și de…

- Israelul promite sa elimine Hamas intr-un atac necrutator asupra Fasiei Gaza, dar nu are in vedere un final de joc evident si nici un plan clar de guvernare a enclavei palestiniene devastate, chiar daca va triumfa pe campul de lupta, comenteaza News.ro. Avand numele de cod ”Operatiunea Sabiile de fier”,…

- Președintele american Joe Biden se va adresa poporului american din Biroul Oval, informeaza Rador Radio Romania.Astazi, Joe Biden se va adresa poporului american din Biroul Oval cu privire la raspunsul Statelor Unite la atacurile teroriste ale Hamas contra Israelului, dar și a agresiunii Rusiei in…

- Presedintele american Joe Biden va pune 'intrebari dificile' in intalnirile pe care le va avea cu lideri israelieni in deplasarea sa in Orientul Mijlociu, care a fost deja bulversata de o lovitura asupra unui spital din Fasia Gaza, in care au murit sute de palestinieni, transmite Reuters. Biden merge…

- Armata americana nu a vazut inca nici un semn ca alți adversari și inamici ai Israelului se pregatesc sa faca vreo mișcare impotriva acestuia, in urma atacului surpriza al gruparii militante palestiniene Hamas, a declarat miercuri generalul C.Q. Brown, președintele șefilor de stat major, conform Reuters.…

- Un guvern "de urgența de uniune naționala" a fost format miercuri, 11 octombrie, in Israel, in timp forțele sale armate bombardeaza Fașia Gaza pentru a elimina Hamas, desfașurand forțe la nord de enclava palestiniana dens populata, acolo unde militanții gruparii spun ca inca lupta dupa atacul lor transfrontalier…

- Regele Abdullah al Iordaniei a declarat miercuri, 11 octombrie, ca nu este posibila pacea in Orientul Mijlociu fara aparitia unui stat palestinian independent alaturi de Israel, relateaza Reuters . Cele mai recente violente – care au izbucnit dupa ce militantii Hamas au atacat Israelul la sfarsitul…

- Statele Unite au inceput sa livreze munitie suplimentara Israelului, a anuntat duminica seful Pentagonului, Lloyd Austin, adaugand ca armata americana isi consolideaza pozitia militara in Orientul Mijlociu, relateaza AFP si Reuters. Primul pachet de ajutor militar „va incepe sa plece astazi si va sosi…