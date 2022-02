Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) anunța ca cel putin 50.000 de ucraineni si-au parasit tara in ultimele 48 de ore, de la inceperea invaziei militare ruse, a afirmat vineri seful agentiei pentru refugiati, care a contabilizat joi 100.000 de persoane stramutate in Ucraina, transmite AFP. ”Peste 50.000…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a indemnat, vineri, in cadrul unei intalniri televizate cu serviciile de securitate ale Rusiei, armata ucraineana sa preia puterea in propria tara, la o zi dupa ce Moscova a lansat o invazie asupra Ucrainei, informeaza Reuters. „Facem din nou un apel la personalul militar…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 13 Armata ucraineana a transferat numeroase vehicule blindate in jurul Kievul si in interiorul orasului, in conditiile in care trupele ruse se…

- Fozuri de arma s-au auzit in apropierea cartierului gubvernamental din Kiev. Conform reporterilor de la publicația Kyiv Independent, impușcaturile s-au auzit vineri dimineața, nu departe de cartierul guvernamental din centrul Kievului. Conform jurnaliștilor, biroul de presa al președintelui a spus ca…

- Armata rusa a preluat controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil. Consilierul prezidențial ucrainean Mykhaylo Podolyak: „Dupa o lupta apriga, am pierdut controlul asupra sitului de la Cernobil”. „Trupele au intrat dinspre Belarus in zona centralei de la Cernobil. Membrii Garzii nationale care…

- Armata ucraineana susține ca forțe rusești de ocupație au tras intr-un sat din regiunea Luhansk. Astfel de incidente au avut loc de mai multe ori in ultimii 8 ani, dar acesta are loc dupa ce Rusia a masat peste 100.000 de soldați in apropierea granițelor Ucrainei. "Satul Stanița Kievul a publicat imagini…

- Electricieni, asistente medicale, avocați și chiar preoți: aceștia sunt noii recruți ai Forțelor de aparare teritoriala Ucrainei, o rezerva de voluntari civili destinata sprijinirii armatei regulate in cazul unei invazii rusești. Voluntarii se antreneaza o baza din Harkov, la 40 de kilometri de granița…

- Mitropolia Basarabiei urmarește cu ingrijorare situația de la granițele Ucrainei, unde pacea este fragila, transmite IPS Petru. „Tensiunea din imediata apropiere a Republicii Moldova amenința nu doar Ucraina, ci și intreaga Europa, ce doar de curand a rupt cortina de fier trasata dupa cel…